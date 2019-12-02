Денпасар. 2 декабря. INTERFAX ENERGY - Американская Chevron и правительство Таиланда должны до марта 2020 года решить сложную проблему относительно затрат на вывод месторождения из строя, которая может отпугнуть будущих инвесторов, если не будет достигнуто внесудебное соглашение.

Спор начался в 2016 году, когда законодательство стало требовать от операторов оплату расходов на вывод из эксплуатации активов, которые они установили, даже если они больше ими не управляют. В июне Chevron опротестовала требование министерства энергетики Таиланда о начале подобных выплат (по оценке, $2 млрд) за инфраструктуру гигантского газового месторождения Erawan. В эту сумму также входят выплаты за пригодные для использования активы, которые Chevron бесплатно передаст госкомпании PTT Exploration & Production (PTTEP), когда она вступит во владение месторождением. Лицензия Chevron на разработку месторождения Erawan истекает в апреле 2022 года.

Chevron инициировала процедуру арбитража против правительства, утверждая, что в соответствии с условиями контракта она несет ответственность только за инфраструктуру, которая больше не используется. Однако в конце сентября компания приняла решение продолжить переговоры вместо судебного разбирательства.

Данная ситуация может иметь последствия и для Total. Французская компания владеет долей в газовом месторождении Bongkot, оператором которого является PTTEP. Лицензия Total истекает в 2023 году, и тогда госкомпания останется единственным участником проекта. По оценкам правительства, затраты на вывод из эксплуатации составят около $1 млрд.

Действующие в Таиланде правила регулирования подобных соглашений являются, вероятно, наиболее развитыми в Юго-Восточной Азии, но они все равно находятся в зачаточном состоянии. В результате вопрос ответственности за вывод из эксплуатации является значительной неизвестной величиной, и правительства азиатских государств только начинают ее осознавать.

В отличие от западных стран (например, добычи в Северное море), где уже существуют правила, по которым последний оператор актива не должен оплачивать все расходы по выводу из эксплуатации, в Юго-Восточной Азии такие правила разработаны в гораздо меньшей степени. Индонезия и Малайзия, вероятно, являются самыми уязвимыми с этой точки зрения странами: в них расположен целый ряд крупных активов, срок разработки которых истекает, и у них отсутствует нормативная определенность в этой области.

Отсутствие ясности в этом вопросе также привело к сокращению активности в сфере слияний и поглощений. Это усложняет работу международных нефтяных компаний, которые стремятся продать активы со средним или поздним сроком эксплуатации в регионе, поскольку возможные покупатели сталкиваются с потенциальными рисками при выводе проекта из эксплуатации. Также может подорвать доверие инвесторов к новым проектам, поскольку условия выхода из них остаются неясными.

В результате международные нефтекомпании, такие как Exxon Mobil, которая стремится продать активы на миллиарды долларов в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме и Индонезии, сталкиваются с трудностями при поиске покупателей.

Пока что большинство завершенных сделок с активами по всей Азии связано с продажей крупных месторождений мелким местным игрокам в Малайзии, Индонезии и Таиланде. Отечественным фирмам зачастую проще, чем международным операторам, иметь дело с местной политикой и рисками, связанными с продлением лицензий.

В Азии есть свыше 1,75 тыс. нефтегазовых активов, согласно данным Universiti Teknologi Petronas. Около 85% из них находятся в водах Малайзии или Индонезии, причем более половины разрабатываются не менее 20 лет.

Ожидается, что в Юго-Восточной Азии к 2030 году прекратится добыча более чем на 200 офшорных месторождениях, а общие затраты на вывод из эксплуатации, по прогнозам, составят от $30 млрд до $100 млрд, согласно оценкам Международного энергетического агентства.

оь фф ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!