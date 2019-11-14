Лондон. 14 ноября. INTERFAX ENERGY - Рост спроса на газ в Китае может составить менее 10% в следующем году впервые с 2016 года, что повлияет на прогноз импорта СПГ.

Китайский рынок газа может столкнуться с избыточным предложением в краткосрочной перспективе, учитывая, что ослабление спроса, как ожидается, продолжится в следующем году, говорят топ-менеджеры крупнейших китайских поставщиков газа.

Замедление роста потребления газа ослабит потребность Китая в дополнительном импорте СПГ. Темпы роста импорта в текущем году были более умеренными, чем в прошлом: рост за девять месяцев 2019 года составил 17,8% по сравнению с 44,5% за аналогичный период в 2018 году.

Замедление роста спроса в Китае происходит одновременно с началом поставок из России по газопроводу "Сила Сибири", запланированному на декабрь. По этому трубопроводу в Китай будет поставляться 38 млрд кубометров газа в год.

Спрос на газ в КНР вырастет на 9,5% в годовом выражении в 2020 году, достигнув 335 млрд кубометров, в то время как объем предложения увеличится на 9,3%, до 344,6 млрд кубометров, сказал заместитель генерального руководителя подразделения Unipec, специализирующегося на природном газе, Дин Хуэй на Китайском международном нефтегазовом торговом конгрессе в Шанхае.

Unipec - трейдинговое подразделение нефтеперерабатывающей компании China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec), которая является третьим по величине в Китае покупателем СПГ.

Менее года назад перспектива избыточного предложения на китайском газовом рынке считалась отдаленной, после того как спрос в стране подскочил на 18% в 2018 году. Однако прогноз Unipec на следующий год - первый публично обнародованный одной из государственных нефтяных компаний Китая - вызывает опасения относительно активности крупнейшего в Азии газового рынка в долгосрочной перспективе, а также о том, есть ли возможность для существенного большего роста помимо 10%, наблюдавшихся за девять месяцев 2019 года.

Прогноз Unipec указывает на то, что спрос на газ на китайском рынке не оправдает официальных прогнозов. Доля газа в структуре первичного энергопотребления Китая, согласно целевому показателю властей, должна составить 10% к 2020 году, что предусматривает спрос на уровне 360 млрд кубометров.

Данные, предоставленные Дином, указывают, что объем предложения и спрос на газ составят 315,2 и 305,9 млрд кубометров соответственно, согласно подсчетам "Интерфакса". Показатель спроса соответствует прогнозу Sinopec (305 млрд кубометров) и China National Petroleum Corp. (308 млрд кубометров).

Дин сообщил, что Unipec импортировала больше СПГ в текущем году, чем ожидалось изначально. "В результате общения с трейдерами и энергетическими компаниями мы пришли к выводу, что в ближайший год или два предложение будет слегка превышать спрос", - отметил он.

Его взгляд разделяет генеральный управляющий российского подразделения PetroChina International Ван Хайянь. "В некоторых регионах Китая может наблюдаться разовый недостаток в зимний период, однако в целом предложения достаточно, а производство газа на внутреннем рынке, вероятно, существенно вырастет в следующие несколько лет", - отметил он.

Согласно прогнозам PetroChina, спрос на газ в Китае вырастет примерно на 30 млрд кубометров в 2019 году. "С точки зрения спроса Китай все еще находится в ситуации неопределенности. Есть много препятствий, таких как инфраструктура, приемлемость цены и замещение за счет альтернативных источников энергии", - сказал он.

Ван отметил, что скорее начало поставок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" может оказать негативное воздействие на спрос.

"Это станет очень важным источником трубопроводного газа для Китая, и поставки российского газа повлияют на ситуацию в Северо-Восточной Азии и в Китае. Прежде всего, поставки из России позволят повысить общий объем поставок природного газа в Северо-Восточную Азию. Это поможет решить проблему с предложением зимой", - сказал Ван.

ор ск ав*

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