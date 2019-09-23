Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 8:07

Токио. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе торгов в понедельник на фоне усиления напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На рынке также сохраняются сомнения относительно того, насколько быстро королевство сможет восстановить утраченную добычу, пишет Bloomberg.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК подорожали на $0,7 (на 1,09%) - до $64,98 за баррель. В пятницу их цена снизилась на $0,12 (на 0,19%), составив на закрытие $64,28 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,62 (на 1,07%) - до $58,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,1 (на 0,17%), закрывшись на отметке $58,09 за баррель.

"До полного восстановления добычи Саудовской Аравией цены на нефть продолжат расти на опасениях усиления геополитических рисков, - отметил аналитик HI Investment Corp. Уилл Юн. - Тем не менее, вряд ли мы увидим войну или военную конфронтацию".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.

В ходе интервью журналист телеканала CNN спросил, какие могут быть последствия удара США или Саудовской Аравии, Зариф ответил: "Полномасштабная война". Он отметил, что Тегеран "не хочет вступать в военный конфликт". Однако, по его словам, Иран решительно намерен защищать свою территорию.

Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал выдумкой заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским объектам нефтяной инфраструктуры.

"Очевидно, что сауды сами не верят в выдумку об иранском участии", - написал он в своем "Твиттере" в субботу.

Как сообщило в субботу агентство "Мехр", Зариф раскритиковал США за новые санкции в отношении Ирана, назвав их неприемлемыми и опасными. "Новые санкции направлены на блокировку международных транзакций Ирана, а также на (ограничение - ИФ) его доступа к продуктам питания и лекарствам. Этот шаг неприемлем и опасен", - сказал Зариф.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В пятницу Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Служба энергетической информации

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