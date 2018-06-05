Нефть вяло дорожает во вторник после резкого падения накануне, Brent поднялась до $75,36 за баррель
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Нью-Йорк. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок сдержанно повышаются в ходе торгов во вторник, рынок стабилизировался после резкого падения накануне, связанного с ожиданиями постепенного наращивания добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией.
Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск увеличилась на $0,07 (0,09%) - до $75,36 за баррель. В понедельник контракты упали в цене на $1,50 (1,95%) - до $75,29 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,30 (0,46%) - до $65,05 за баррель. Накануне WTI с поставкой в июле подешевела на $1,06 (1,61%) - до $64,75 за баррель.
Между тем цены на канадскую нефть выросли в понедельник рекордными темпами - на $12,20 за баррель, поскольку компания Enbridge отказалась от планов ужесточить правила отгрузки нефти. Спред цены с WTI сократился до минимума с 16 мая, теперь марка Western Canadian Select стоит на $13,80 меньше, чем WTI.
Аналитики ожидают повышенной волатильности на нефтяном рынке до заседания ОПЕК 22-23 июня.
"Похоже, вероятность повышения текущих лимитов добычи нефти, особенно Саудовской Аравией и Россией, повышается", - отметил один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.
С конца мая нефть Brent подешевела примерно на 5% на этих ожиданиях.
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Интерфакс