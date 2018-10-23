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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 18:47 23.10.2018 - 18:47

Нью-Йорк. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть демонстрируют стремительное падение во вторник на опасениях роста добычи в Саудовской Аравии и снижения аппетита к рисковым активам в целом.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 мск уменьшилась на $3,71 (4,65%) - до $76,12 за баррель, минимума с 7 сентября.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $3,46 (4,99%) - до $65,90 за баррель.

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