Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 17:26

Нью-Йорк. 22 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду на опасениях, что распространение коронавируса в Азии может привести к сокращению спроса на рынке, где и без того наблюдается избыток предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:49 МСК составляла $63,39 за баррель, что на $1,20 (1,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,26 (2,16%) - до $57,12 за баррель.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Число погибших в результате заражения новым вирусом в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение. Всего зафиксировано заражение 444 человек - на четыре случая больше, чем сообщалось ранее.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. Котировки нефти в результате могут опуститься на $2,9 за баррель, приводит данные аналитиков агентство Bloomberg.

Экономисты предупреждают о рисках для стабилизации китайской экономики в том случае, если власти не смогут остановить распространение коронавируса в Азии.

Эпидемия атипичной пневмонии в 2003 году "была действительно тяжелой", отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. "Аэропорты опустели, заполняемость отелей резко упала, и это оказало негативное влияние на экономику", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Ва аш де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!