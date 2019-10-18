Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 8:07

Нью-Йорк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть снижаются в пятницу на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая до минимального уровня почти за 30 лет в третьем квартале 2019 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $59,62 за баррель, что на $0,29 (0,48%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,49 (0,82%), до $59,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,07 (0,13%) - до $53,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,57 (1,07%), до $53,93 за баррель.

Темпы экономического роста в Китае в июле-сентябре замедлились до 6% с 6,2% во втором квартале, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Недавнее промежуточное торговое соглашение, заключенное США и Китаем, вряд ли сможет изменить тенденцию к ослаблению роста китайской экономики, которое продолжит ограничивать спрос на нефть, отмечают эксперты.

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.

При этом рынок проигнорировал данные о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов нефти в США. Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Подъем цен в четверг не имел под собой твердых оснований, поскольку рынок не принял во внимание существенный рост запасов нефти в США, отмечает аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

"Глобальная картина спроса и предложения на нефтяном рынке осталась неизменной, и сохраняется вероятность того, что торговая война спровоцирует рецессию в следующем году", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Служба энергетической информации

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