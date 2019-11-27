Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 6:28

Нью-Йорк. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть снижаются в среду на данных Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов нефти в США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $64,15 за баррель, что на $0,12 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов выросла на $0,62 (0,97%), до $64,27 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,12 (0,21%) - до $58,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,4 (0,69%), до $58,41 за баррель.

По информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,64 млн баррелей.

Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 600 тыс. баррелей.

Накануне цены на нефть выросли благодаря сигналам прогресса в торговых переговорах США и Китая, однако инвесторы с осторожностью оценивают информацию о ходе переговоров в отсутствие конкретики.

"Нефтяной рынок по-прежнему довольно пессимистично оценивает перспективы цен на нефть в среднесрочной перспективе", - отмечает аналитик Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хейнс.

"Также нет чрезмерного оптимизма в отношении того, что торговая сделка США и Китая принесет что-то, кроме отмены введенных ранее пошлин", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Служба энергетической информации

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