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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 7:37 13.06.2018 - 07:37

Нью-Йорк. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Нефть дешевеет в среду после публикации данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США выросли за минувшую неделю.

Обнародованный накануне отчет ОПЕК указал на увеличение добычи нефти странами картеля в мае, что привело к снижению стоимости Brent по итогам торгов 12 июня.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК снизилась на $0,25 (0,33%) - до $75,63 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $0,58 (0,76%) - до $75,88 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,33 (0,5%) - до $66,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,26 (0,39%) - до $66,36 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 833 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов на 2,6 млн баррелей за прошлую неделю.

Запасы бензина в США по итогам недели выросли на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - не изменились, полагают аналитики.

Страны ОПЕК увеличили добычу в мае на 35 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрелем - до 31,87 млн б/с, свидетельствует ежемесячный отчет организации.

Производство нефти в Саудовской Аравии повысилось на 85,5 тыс. б/с. Рост был частично нивелирован сокращением добычи в Нигерии, Венесуэле и Ливии.

Служба энергетической информации

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