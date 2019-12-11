Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 6:32

Нью-Йорк. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются в среду в ожидании еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Минэнерго США обнародует официальные данные о запасах в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидают снижения запасов нефти в США по итогам второй недели подряд - на 2,8 млн баррелей. Они в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов бензина в стране на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов в Штатах по итогам прошлой недели на 1,41 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $63,95 за баррель, что на $0,39 (0,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на $0,09 (0,14%), до $64,34 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,52%) - до $58,93 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $59,24 за баррель, поднявшись на $0,22 (0,37%) по сравнению с предыдущей сессией.

"Помимо данных о запасах, рынок фокусируется на переговорах США и КНР, учитывая, что дата вступления в силу новых пошлин на китайские товары быстро приближается", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

"Несмотря на некоторые сигналы того, что обе стороны надеются на разрешение конфликта, опасения будут сохраняться, пока не будет официального объявления", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Накануне цены на нефть повысились на возросшем оптимизме в отношении торговых переговоров США и Китая. СМИ сообщили, что Пекин рассчитывает на отсрочку Вашингтоном введения пошлин на товары китайского экспорта, запланированного на 15 декабря.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, однако, не подтвердил эту информацию, заявив, что возможность вступления в силу пошлин "остается на повестке дня".

Служба энергетической информации

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