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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 8:00 11.10.2018 - 08:00

Токио. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок утром в четверг ушел в "красную зону", инвесторы оценивают негативные данные о запасах топлива в США.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК уменьшилась на $1,49 (1,79%) - до $81,60 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $1,91 (2,3%) - до $83,09 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,25 (1,71%) - до $71,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $1,79 (2,4%) - до $73,17 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 октября, подскочили на 9,75 млн баррелей. По данным Zerohedge, прирост стал максимальным с февраля 2017 года. Резервы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, в то время как резервы дистиллятов сократились на 3,5 млн баррелей, пишет OilPrice. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США также будут обнародованы на день позже обычного, в 18:00 мск в четверг, из-за празднования Дня Колумба в понедельник. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют повышение запасов нефти на 1,61 млн баррелей, бензина - на 422 тыс. баррелей, но сокращение резервов дистиллятов на 1,71 млн баррелей.

Между тем платформы и установки в районе Мексиканского залива еще не восстановили добычу нефти и газа в полном объеме после урагана "Майкл", который в среду достиг побережья Флориды. При приближении урагана к суше скорость ветра усилилась до 155 миль в час (69,3 м/с), лишь немного не дотянув до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Таким образом, "Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим территории США в октябре, и рекордным для северо-западного побережья Флориды.

Вместе с тем экономисты говорят о незначительных долгосрочных последствиях урагана для нефтяной отрасли.

Служба энергетической информации

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