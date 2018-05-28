Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 7:49 28.05.2018 - 07:49

Нью-Йорк. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Нефть в понедельник продолжает падение, обновляя минимумы с начала мая, поскольку участники рынка опасаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Котировка июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК 28 мая опустилась на $1,35 (1,77%) - до $75,09 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник подешевела на $1,66 (2,45%) - до $66,22 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent потеряла 2,6%, WTI - 4,9%, падение стало первым за месяц. В пятницу котировка Brent уменьшилась на $2,35 (3%), до $76,44 за баррель, самого низкого уровня с 8 мая, тогда как стоимость WTI опустилась на $2,83 (4%), до $67,87 за баррель - минимума с 1 мая.

По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с.

"Июньское заседание ОПЕК заслуживает самого пристального внимания, и до него мы увидим борьбу "ястребов" и "голубей" за позицию на рынке", - заявил глава службы анализа нефтегазового рынка в Oil Price Information Service Том Клоза.

Согласно подсчетам нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю максимальными темпами с февраля - на 15 единиц, до 859, обновив максимум за три года. Прирост с начала мая (+34 установки) также является самым значительным с февраля.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

ыъ аш бс*

Neuer Inhalt Horizontal Line