Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 7:00

Токио. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на $0,19 (0,31%) - до $61,4 за баррель. На торгах во вторник цена увеличилась на $0,02 (0,03%) и составляла на закрытие $61,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,26 (0,47%), до $55,28 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,27 (0,48%), до $55,54 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

"Рынок более внимательно следит за данными об американских запасах с учетом смягчения геополитических рисков", - отметил аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Служба энергетической информации

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