Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 13:33

Лондон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в четверг на фоне обсуждений перед предстоящей встречей ОПЕК+, которая, как сообщалось ранее, могла быть перенесена на более ранний срок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 мск составляет $39,52 баррель, что на $0,27 (0,68%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,54 (1,45%) - до $36,75 за баррель.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на неделю раньше находится под вопросом, поскольку Россия и Саудовская Аравия пытаются достичь полного соблюдения обязательств участниками сделки. По информации агентства, Москва и Эр-Рияд настаивают на том, чтобы страны, которым не удалось выполнить свои обязательства, включая Ирак, компенсировали несоблюдение квот еще большим сокращением добычи.

"Эр-Рияд и Москва не шутят по поводу создания механизма повышения эффективности соблюдения сделки", - считает основатель Rapidan Energy Group Боб МакНэлли.

Ираку будет сложно согласиться с такими условиями, пишет Bloomberg. По оценке агентства, страна в мае выполнила свои обязательства только наполовину и будет вынуждена сократить добычу еще на 24%, до примерно 3,28 млн баррелей в сутки.

Пока встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ - на 10 июня. Лидеры ОПЕК+ предупредили других членов альянса, что запланированные на следующую неделю переговоры также могут не состояться, если такие страны, как Ирак и Нигерия, не дадут твердых обещаний придерживаться производственных квот, сообщили источники, знакомые с вопросом.

"Саудовская Аравия и Россия настаивают на том, чтобы другие члены перестали нарушать квоты, прежде чем прийти к какому-либо соглашению, - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts. - Это сняло вопрос о переносе встречи ОПЕК+ на более ранний срок, изначально запланированная на 9-10 июня встреча также под вопросом".

В то же время, по мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, основной проблемой для ОПЕК+ является возможное восстановление добычи сланцевой нефти.

"Быстрое восстановление цен вызвало озабоченность членов ОПЕК+ тем, что быстро реагирующие на цены американские производители возобновят добычу и отхватят часть пирога ОПЕК+", - сказал он.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в четверг сообщил "Интерфаксу", что нефтяной рынок начинает восстанавливаться, в мае дисбаланс сократился уже до 7 млн баррелей в сутки благодаря сделке ОПЕК+ и органическому падению нефтедобычи в других странах, в июне рынок выйдет в баланс, а в июле уже возможен дефицит 3-5 млн б/с в зависимости от параметров сделки ОПЕК+.

мй фф ав*

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