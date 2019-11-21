Токио. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск составила $62,20 за баррель, что на $0,20 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов повысилась на $1,49 (2,45%), до $62,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,14 (0,25%) - до $56,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $1,66 (3%), до $57,01 за баррель, что стало максимальным ростом с 1 ноября.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, опубликованного в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил о значительно более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали повышения запасов нефти в США на 1,6 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей.

Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Данные Минэнерго "в основном совпали с прогнозами", что позволило ценам продолжить рост в среду, отмечает управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир. По его словам, все внимание рынка сейчас сосредоточено на том, будет ли подписано промежуточное торговое соглашение между США и Китаем, учитывая усиление напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

ва вч ав*

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