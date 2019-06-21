Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 7:49

Нью-Йорк. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $64,45 за баррель, поднявшись на $2,63 (4,25%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,26 (0,46%) - до $56,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $3,1 (5,74%), максимальными темпами с декабря прошлого года - до $57,07 за баррель.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

"Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

пк ак ав*

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