Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 7:00

Нью-Йорк. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Нефть дешевеет в пятницу на фоне противоречивых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Цены резко выросли накануне на сигналах о значительном прогрессе в переговорах. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $62,09 за баррель, что на $0,2 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,55 (0,89%), до $62,29 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,29 (0,51%) - до $56,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,8 (1,42%), до $57,15 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 1,3%.

Представитель американского Минторга подтвердил агентству Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

"Новости о том, что введенные ранее пошлины могут быть отменены в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, оказывают серьезную поддержку рынку, несмотря на данные Минэнерго о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе", - цитирует MarketWatch аналитика IHS Markit Маршалла Стивса.

Тем временем советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в программе Lou Dobbs Tonight, выходящей на CNN.

"Подписание Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения приведет к резкому скачку цен на нефть, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. - Однако, как мы уже видели много раз, ход переговоров очень резко меняется, и поэтому нефтяной рынок подвержен риску снижения в ближайшей перспективе".

пк вч ав*

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