Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 7:59

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после роста накануне, поддержанного надеждами на устранение избытка сырья на мировом рынке.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:05 МСК составляет $29,55 за баррель, что на $0,43 (1,43%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник контракт подрожал на 1,2%.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,12 (0,47%) - до $25,66 за баррель. Нефть WTI прибавила в цене 6,8% по итогам предыдущих торгов, поднявшись до максимальной отметки с 6 апреля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

В понедельник Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ объявили о намерении дополнительно к своим обязательствам по сделке ОПЕК+ снизить добычу еще на 1,18 млн б/с.

Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

"Цены на нефть пошли вверх, поскольку Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо", - написал он в твиттере во вторник.

"В то же время цены на бензин рекордно низки", - отметил президент США.

Согласно ежемесячному прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), страны не-ОПЕК в 2020 году снизят свою добычу на 2,4 млн б/с по сравнению с ожидаемым падением на 0,2 млн б/с в предыдущем отчете. Основной причиной является скоординированное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+. Самое большое сокращение ожидается в России, США и Канаде.

В среду трейдеры ожидают публикацию ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку, а также данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 мая, выросли на 7,6 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,7 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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