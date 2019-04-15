Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 7:54

Токио. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подешевели на $0,20 (0,28%) - до $71,35 за баррель. На торгах в пятницу их цена выросла на $0,72 (1,02%) и составляла на закрытие $71,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,32 (0,50%) - до $63,57 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,31 (0,49%), до $63,89 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,3%. Обе марки завершили в плюсе шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Основным драйвером роста нефтяного рынка стало соблюдение странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи на фоне падения производства в Ливии и Венесуэле. Как стало известно на прошлой неделе из отчете Международного энергетического агентства (МЭА), страны ОПЕК сократили добычу в марте на 550 тыс. б/с - до 30,1 млн б/с.

Вместе с тем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что количество действующих буровых установок в Штатах по итогам минувшей недели увеличилось на 2 единицы, до 833. Это может стать сигналом роста добычи в США на фоне подъема цен на нефть в последние недели.

"В краткосрочной перспективе снижение котировок обусловлено увеличением числа буровых установок, а также пессимистичным прогнозом в отношении мировой экономики, - говорит старший экономист Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Также важным фактором является фиксирование прибыли со стороны трейдеров".

Служба энергетической информации

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