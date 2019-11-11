Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 7:00

Нью-Йорк. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $61,95 за баррель, что на $0,56 (0,9%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на $0,22 (0,4%), до $62,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,49 (0,86%) - до $56,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,09 (0,2%), до $57,24 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Президент США Дональд Трамп назвал "некорректной" информацию о том, что он согласился отменить введенные ранее пошлины в отношении китайских товаров, хотя Пекин хотел бы, чтобы он сделал это.

Ранее о наличии договоренностей об отмене пошлин заявляла китайская сторона.

"Инвесторы остаются заложниками быстро меняющихся новостей о ходе торговых переговоров США и Китая", - цитирует агентство Bloomberg аналитика по Азиатско-Тихоокеанскому региону AxiTrader Стивена Иннеса.

В центре внимания мировых рынков остается ситуация в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты. По данным местных СМИ, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, и один из протестующих в результате получил ранение.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.

Служба энергетической информации

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