Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 7:09

Нью-Йорк. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального более чем за месяц скачка по итогам предыдущей недели, обусловленного сигналами продвижения США и Китая в торговых переговорах, а также данными о снижении запасов нефти в Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $61,92 за баррель, что на $0,1 (0,16%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на $0,35 (0,57%), до $62,02 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,3%) - до $56,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,43 (0,76%), до $56,66 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Тем временем, отчет Минэнерго США, опубликованный на прошлой неделе, указал на первое за шесть недель падение запасов нефти в стране.

"С учетом сигналов о том, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах, настрой нефтяного рынка становится более благоприятным", - отмечает аналитик Axi Trader Стивен Иннес.

"Фондовые управляющие начинают наращивать "длинные" позиции по нефти, и это показывает, что скепсис трейдеров в отношении потенциальной сделки США и Китая сокращается", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

пк ак *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!