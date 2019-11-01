Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 6:30

Нью-Йорк. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть поднимаются в пятницу, однако завершают неделю резким снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $59,75 за баррель, что на $0,13 (0,22%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на $0,62 (1,03%), до $59,62 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,27 (0,5%) - до $54,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,88 (1,6%), до $54,18 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 4,1%.

В октябре стоимость Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.

"С приближением конца года понижательное давление на нефтяной рынок будет усиливаться в связи с растущими опасениями падения спроса на нефть", - отмечает аналитик по сырьевому сектору в Сеуле Ким Со Хюн.

По ее словам, шансы на подъем цен невелики, если ОПЕК не примет решение о более значительном ограничении добычи на декабрьском заседании.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти Китая сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Кроме того, статданные указывают на продолжающееся ослабление экономики КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до минимальных за восемь месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.

Служба энергетической информации

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