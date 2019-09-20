Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 14:45

Лондон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок продолжает повышаться в пятницу и готовится завершить неделю максимальным подъемом с января на опасениях по поводу нехватки топлива на мировом рынке.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 МСК подорожали на $0,49 (0,76%) - до $64,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь, торги которыми завершаются в пятницу, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,59 (1,01%) - до $58,72 за баррель. Более активно торгуемый ноябрьский контракт вырос в цене на $0,54 (0,93%) - до $58,73 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 7,7%, WTI - на 6,6%.

Главной новостью этой недели стали атаки дронов и крылатых ракет на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В результате добыча нефти в стране сократилась наполовину, и пока непонятно, как быстро ее удастся восстановить.

Руководство государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco уже пообещало в полной мере исполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе задействовав стратегические резервы.

"Реальное долгосрочное влияние инцидента в Саудовской Аравии пока сложно оценить, потому что страна, скорее всего, будет преуменьшать любые возможные проблемы", - говорит аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.

США и Саудовская Аравия ранее сообщили, что у них есть доказательства причастности Ирана к атакам, однако не стали напрямую утверждать, что беспилотники и ракеты запускались именно с территории Ирана. В свою очередь МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

Служба энергетической информации

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