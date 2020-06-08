Этот контент был опубликован 8 июня 2020 г. 8:08

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам заседания.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в понедельник составляет $43,20 за баррель, что на $0,90 (2,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,31 (5,8%). За прошедшую неделю они прибавили в цене 11,8%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,53 (1,34%) - до $40,08 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась на $2,14 (5,7%). Недельный рост WTI составил 11,4%.

В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн б/с, при том что по условиям соглашения ОПЕК+, она должна была сократиться до 3,592 млн б/с, отмечает S&P Global Platts. Иракский экспорт нефти в мае составил 3,633 млн б/с, свидетельствуют данные иракской компании по экспорту нефти Somo.

"Давление России и Саудовской Аравии заставило Ирак согласиться не только быстро выполнить цели по сокращению добычи, но и компенсировать недостаточное сокращение в прошлом месяце. Это крайне позитивно влияет на настроения, поскольку ожидается, что ужесточение мер ускорит восстановление баланса предложения и спроса", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По его словам, "признание необходимости продления масштабного сокращения добычи на месяц или даже больше свидетельствует о том, что несмотря на недавний подъем нефтяных цен, крупные производители все еще обеспокоены неустойчивым состоянием нефтяного рынка".

Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

В целом, с учетом июльского повышения, будет практически полностью нивелировано снижение цен, произведенное саудовской нефтекомпанией в течение одного месяца ценовой войны с Россией.

Служба энергетической информации

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