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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 7:21 22.06.2018 - 07:21

Нью-Йорк. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок растут в цене в пятницу после обвала накануне, инвесторы оценивают заявления представителей стран ОПЕК перед началом заседания картеля в Вене.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск увеличилась на $0,83 (1,14%) - до $73,88 за баррель. В четверг контракты снизились в цене на $1,69 (2,26%) - до $73,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,81 (1,24%) - до $66,35 за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подешевели на $0,17 (0,26%) - до $65,54 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ накануне достиг предварительного соглашения о подъеме добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Тем временем делегат, пожелавший остаться анонимным, высказал мнение, что реальное повышение составит порядка 600 тыс. б/с, поскольку многие страны не могут нарастить производство с текущего уровня.

Между тем министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане вчера сказал, что Иран по-прежнему выступает против любого увеличения добычи, пишет MarketWatch.

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