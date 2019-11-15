Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 7:01

Нью-Йорк. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть поднимаются в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии на данных Минэнерго США, указавших на рост запасов нефти в стране.

Поддержку рынку в пятницу оказало заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США и Китай близки к заключению промежуточного торгового соглашения.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,59 за баррель, что на $0,31 (0,5%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов опустилась на $0,09 (0,14%), до $62,28 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,32 (0,56%) - до $57,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,35 (0,61%), до $56,77 за баррель.

Кадлоу, выступавший на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, заявил, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Тем временем, согласно данным Минэнерго США, обнародованные в среду, запасы нефти в Штатах выросли по итогам третьей недели подряд - на 2,22 млн баррелей.

Запасы бензина выросли впервые за семь недель - на 1,86 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.

Служба энергетической информации

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