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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 7:55 15.10.2018 - 07:55

Нью-Йорк. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть растут в понедельник на фоне усиления геополитической напряженности в связи с обострением отношений между США и Саудовской Аравией из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $81,44 за баррель, что на $1,01 (1,26%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,17 (0,21%) - до $80,43 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,78 (1,09%) - до $72,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,37 (0,52%) - до $71,34 за баррель.

Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни после исчезновения Дж.Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Дж.Хашкаджи

Тем временем, власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и обещают дать ответ в случае применения подобных ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что Эр-Рияд может использовать свое влияние в нефтяном секторе как политический инструмент, пишет Bloomberg.

"Проблема исчезновения Хашкаджи является одним из факторов, подталкивающих вверх цены на нефть, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. Ким Кванграе. - Тем не менее, потенциал к росту цен ограничен с учетом призывов США к снижению цен на нефть".

Нефть Brent подешевела на 4,4% по итогам минувшей недели, что стало самым существенным падением с апреля, стоимость WTI опустилась на 4%. Падение цен обоих контрактов стало первым за пять недель и связано, наряду с другими факторами, с общим обвалом рискованных рынков.

Служба энергетической информации

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