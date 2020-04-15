Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок растут в среду после снижения до минимума за последние две недели по итогам предыдущих торгов.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:14 МСК составляет $29,92 за баррель, что на $0,32 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник их цена упала на 6,7%, до $29,6 за баррель - минимального уровня с 1 апреля.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,42 (2,09%) - до $20,53 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась до минимума с 30 марта.
Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, пишет MarketWatch.
"Сделка предусматривает сокращение мирового предложения примерно на 10%, в то время как спрос теряет 20-30%, что фактически гарантирует избыток нефти и нефтепродуктов, которые будут направляться в резервы в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - отмечает главный сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.
Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.
Помимо этого, в среду трейдеры ожидают публикации данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 апреля, выросли на 13,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов - на 5,6 млн баррелей.
Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 10,1 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.
Служба энергетической информации
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