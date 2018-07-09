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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 7:35 09.07.2018 - 07:35

Нью-Йорк. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть поднимаются в понедельник, несмотря на сигналы увеличения буровой активности в США.

Поддержку рынку оказали заявления главы саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амина Насера о том, что нефтяной рынок может столкнуться с нехваткой сырья, поскольку крупные представители сектора фокусируются на краткосрочной добыче.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК выросла на $0,33 (0,43%) - до $77,44 за баррель. В пятницу контракты подешевели на $0,28 (0,36%) - до $77,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,27 (0,37%) - до $74,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,86 (1,18%) - до $73,8 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 0,5%, свидетельствуют данные FactSet. Падение цен было отмечено впервые за три недели.

Увеличение инвестиций в "краткосрочный цикл" будет недостаточным, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефть в будущем, заявил А.Насер в интервью газете Financial Times.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам прошлой недели на 5 единиц - до 863 установок.

"Мы видим, как "бычьи", так и "медвежьи" факторы для нефтяного рынка, и, в отсутствие четких сигналов, задающих направление цен, инвесторы занимают выжидательную позицию", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Japan Oil, Gas & Metals National Corp. в Токио Такаюки Ногами.

"Рост числа действующих буровых в США оказывает давление на цены, в то время как опасения, связанные с очень низким объемом свободных производственных мощностей в глобальном нефтяном секторе, поддерживают рынок", - отмечает эксперт.

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