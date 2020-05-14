Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 7:59

Сингапур. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг после снижения накануне, связанного с опасениями по поводу второй волны коронавируса и комментариями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:15 МСК составляет $29,35 за баррель, что на $0,16 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские фьючерсы подешевели на $0,79 (2,6%).

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,18 (0,71%) - до $25,47 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $0,49 (1,9%).

По словам экспертов AxiCorp, комментарии Пауэлла ослабили надежду на V-образное восстановление экономики. Между тем они отмечают, что траектория восстановления спроса на нефть является более V-образной, чем у макроэкономических показателей.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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