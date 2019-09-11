Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 7:57

Токио. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе азиатских торгов в среду после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК подорожали на $0,55 (0,88%) - до $62,93 за баррель. На торгах во вторник цена понизилась на $0,21 (0,34%) и составляла на закрытие $62,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,48 (0,84%), до $57,89 за баррель. На предыдущих торгах WTI уменьшилась в цене на $0,45 (0,78%), до $57,40 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост. По мнению ряда аналитиков, уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран, пишет Bloomberg.

Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

"Несколько месяцев назад Джон Болтон пообещал, что Ирана не будет через 3 месяца; мы все еще стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий для понимания реалий Ирана", - написал Рабии на своей странице в Twitter.

"Отставка может стать катализатором существенной деэскалации конфликта с Ираном", - отмечает глава отдела стратегии на мировых сырьевых рынках в RBC Capital Markets Хелима Крофт. По ее мнению, существует вероятность возвращения поставок на мировой рынок порядка 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

Между тем цены на нефть поддерживаются данными Американского института нефти (API) о том, что на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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