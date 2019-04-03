Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 7:38

Нью-Йорк. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть в среду поднимаются четвертую сессию подряд, Brent приближается к $70 за баррель впервые с ноября.

Поддержку рынку оказывает растущий оптимизм в отношении состояния мировой экономики, а также сокращение объемов добычи нефти странами ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $69,75 за баррель, что на $0,38 (0,55%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,36 (0,52%) - до $69,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,25 (0,4%) - до $62,83 за баррель. По итогам торгов во вторник контракт вырос в цене на $0,99 (1,61%) - до $62,58 за баррель.

WTI подешевела на 38% с начала текущего года благодаря сокращению добычи государствами ОПЕК+, в том числе из-за потери иранских и венесуэльских поставок в связи с американскими санкциями в отношении этих стран.

По данным министерства энергетики России, страна в марте в рамках соглашения с ОПЕК+ смогла сократить среднесуточную добычу нефти на 130 тыс. баррелей в сутки относительно октября.

Страны ОПЕК+, вероятно, продлят сделку по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки во втором полугодии, однако уровень выполнения соглашения будет значительно ниже, полагает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен.

Уровень выполнения соглашения странами ОПЕК+ может составить около 60% во втором полугодии, заявил эксперт в интервью агентству Bloomberg.

Тем временем, оптимизм в отношении мировой экономики растет на сигналах о том, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения. Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновит в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

"Мы одновременно получаем сигналы как в плане спроса на нефть, так и предложения, которые рисуют более позитивную картину нефтяного рынка, чем ожидалось ранее, - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл МакКарти. - Ожидания роста спроса - ключевой двигатель рынка в данный момент".

Служба энергетической информации

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