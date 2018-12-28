Нефть дорожает, несмотря на новости о росте запасов в США, Brent вернулась выше $53

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 6:22

Нью-Йорк. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть активно растут в пятницу, пытаясь отыграть падение по итогам предыдущей сессии.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК 28 декабря подорожал на $1,02 (1,96%) - до $53,18 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $1,07 (2,4%) - до $45,68 за баррель.

По итогам сессии в четверг котировка Brent упала на $2,31 (4,2%), до $52,16 за баррель, WTI - на $1,61 (3,5%), до $44,61 за баррель.

Товарные запасы нефти в США выросли на 6,9 млн баррелей на прошлой неделе, до 448,2 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). Официальные данные министерства энергетики США должны быть опубликованы в пятницу. Аналитики в среднем рассчитывают на снижение на 2,9 млн баррелей.

По оценкам API, резервы бензина выросли на 3,7 млн баррелей, пишет OilPrice.

И WTI, и Brent дешевели четыре из пяти и семь из девяти последних сессий. По мере приближения к концу года нефтяной рынок все больше коррелирует с рынком акций США.

В понедельник нефть завершила торги на минимуме с июля 2017 года, во вторник торги не проводились. В среду цены подскочили в среднем на 8% - самыми быстрыми темпами за два года, но в четверг под давлением волатильности и опасений перепроизводства нефти в 2019 году рынок скорректировался вниз.

"Страх "медвежьего" тренда на рынке акций сохраняется, и от приостановки работы правительства США становится только тяжелее", - заявил MarketWatch старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

С начала месяца по 27 декабря включительно североморская нефть подешевела на 11,2%, при сохранении таких темпов падение будет максимальным для декабря с 2015 года. Между тем североамериканская нефть за этот период подешевела на 12,4% - худший результат для декабря с 2014 года, когда она потеряла 19,5% стоимости.

Служба финансово-экономической информации

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