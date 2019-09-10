Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 8:24

Нью-Йорк. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают повышаться на фоне оптимистичных заявлений нового министра энергетики Саудовской Аравии.

Принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд был внезапно назначен на этот пост в ночь с субботы на воскресенье, а в понедельник уже выступал на Мировом энергетическом конгрессе в Абу-Даби вместо своего предшественника Халида аль-Фалиха.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК подорожали на $0,21 (на 0,34%) - до $62,8 за баррель. В понедельник их цена поднялась на $1,05 (на 1,71%), составив на закрытие $62,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,25 (на 0,43%) - до $58,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $1,33 (на 2,35%), закрывшись на отметке $57,85 за баррель.

Торги в понедельник оба сорта завершили на самых высоких уровнях с 31 июля, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Новый глава Минэнерго подтвердил приверженность прежней политике Саудовской Аравии в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

По мнению аналитиков AxiTrader, есть надежды на продление соглашения ОПЕК+ об ограничениях на добычу нефти, поскольку торговая война между США и Китаем продолжается. Кроме того, правительство Саудовской Аравии, в частности, нуждается в более высоких ценах на нефть для того, чтобы повысить рыночную стоимость нефтяной госкомпании Saudi Aramco перед запланированным IPO.

Заседание министерского комитета по выполнению сделки ОПЕК+ состоится в четверг в Абу-Даби.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник практически не изменилась - до 450,7 юаня за баррель.

Служба энергетической информации

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