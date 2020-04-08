Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 13:44

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Рост цен на нефть эталонных марок замедлился в ходе торгов в среду в ожидании публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 мск составляет $32,06 за баррель, что на $0,19 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов рост их цены превышал 3%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,89 (3,77%) - до $24,52 за баррель. Ранее в ходе торгов контракт дорожал более чем на 6%.

Министерство энергетики США в среду опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 апреля, выросли на 11,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 9,5 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 177 тыс. баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 8,4 млн баррелей по итогам прошлой недели. По их прогнозу, запасы бензина выросли на 5,4 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 500 тыс. баррелей.

Помимо этого, на этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+, которое, как сообщили "Интерфаксу" несколько делегатов, официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена). Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики, для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

"Мне кажется, между Саудовской Аравией, Россией и США уже есть взаимопонимание, - отметил руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Эд Морс, которого цитирует Bloomberg. - США на практике участвуют в соглашении, поскольку из-за нефтяных цен бурение уже снижается в масштабах, которые скорее всего приведут к падению добычи на 1 млн б/с к концу третьего квартала".

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом - до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США - еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.

мй фф ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!