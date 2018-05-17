Нефть марки Brent превысила отметку в $80 за баррель впервые с ноября 2014г
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Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Нефть в четверг ускорила подъем на фоне усиления геополитических рисков, котировка ближайшего, июльского контракта на Brent превысила отметку в $80 за баррель впервые с ноября 2014 года.
К 12:49 мск июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал на $0,9, до $80,18 за баррель.
Нефть WTI впервые за те же 3,5 года поднялась выше $72 за баррель.
Служба энергетической информации
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Интерфакс