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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 11:57 17.05.2018 - 11:57

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Нефть в четверг ускорила подъем на фоне усиления геополитических рисков, котировка ближайшего, июльского контракта на Brent превысила отметку в $80 за баррель впервые с ноября 2014 года.

К 12:49 мск июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал на $0,9, до $80,18 за баррель.

Нефть WTI впервые за те же 3,5 года поднялась выше $72 за баррель.

Служба энергетической информации

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