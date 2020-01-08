Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 12:49

Нью-Йорк. 8 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в среду, но продолжают уверенно повышаться на фоне новостей об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 МСК составляет $68,82 за баррель, что на $0,55 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,27 (0,41%) - до $62,96 за баррель.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил данную информацию. Он отметил, что "около 17:30 Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке". "Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", - подчеркнул Хоффман. Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в Twitter.

"Все в порядке! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В настоящее время проходит оценка потерь и ущерба", - сообщил Трамп. "Безусловно, у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в любой точке мира! Я сделаю заявление завтра утром", - добавил он.

В среду участники рынка ждут еженедельных данных о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США. Американское министерство энергетики опубликует соответствующий доклад в 18:30 МСК.

Опубликованные ранее данные Американского института нефти (API) указали на падение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 5,95 млн баррелей, рост резервов бензина на 6,7 млн баррелей и дистиллятов на 6,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Служба энергетической информации

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