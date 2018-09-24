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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 13:12 24.09.2018 - 13:12

Нью-Йорк. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок отступили от внутридневных максимумов, но продолжают рост на опасениях, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.

Ранее в понедельник Brent поднималась до самого высокого уровня с ноября 2014 года - $80,94, тем самым превысив предыдущий максимум этого года, установленный в мае на отметке $80,50 за баррель.

К 14:05 МСК ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал на $1,73 (2,20%) - до $80,53 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на $1,14 (1,61%) - до $71,92 за баррель. На пике котировка WTI 24 сентября достигала $72,39 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

"Я не влияю на цены", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

По словам Х.аль-Фалиха, нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Нефтетрейдеры Mercuria и Trafigura считают, что нефть в ближайшие месяцы может подорожать до $100 за баррель впервые с лета 2014 года.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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