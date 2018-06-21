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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:56 21.06.2018 - 12:56

Нью-Йорк. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Стоимость нефти резко снижается в четверг перед встречей представителей стран ОПЕК+, которая состоится в Вене в пятницу и субботу.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:45 мск снизилась на $1,21 (1,62%) - до $73,53 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,94 (1,43%) - до $64,77 за баррель.

Профильные министры стран ОПЕК и государств-партнеров картеля уже собрались в Вене в преддверии заседания. Ожидается, что на нем будет обсуждаться вопрос увеличения добычи нефти, на чем настаивают Россия и Саудовская Аравия.

Между тем Иран, ранее высказывавшийся резко против повышения нефтедобычи, несколько смягчил свою позицию. В интервью CNN министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане допустил, что добычу можно увеличить с текущего уровня, чтобы соблюсти эти ограничения на 100%, а не перевыполнять их.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, тем временем, заявил, что дефицит поставок нефти во втором полугодии может составить 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, если сохранить производство на текущем уровне. Страны ОПЕК+ этого не допустят, добавил он.

"Мы ожидаем, что ОПЕК согласится поддержать текущий потолок нефтедобычи, а также увеличить добычу с целью вернуться к выполнению соглашения на 100%, а не на 160%, как сейчас, - сказал старший аналитик сырьевого сектора в Saxo Bank Оле Хансен. -

Таким образом, влияние цен должно быть ограничено. Нефть марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $71-81 за баррель в ближайшем будущем".

Между тем накануне поддержку марке WTI оказали данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Как сообщалось, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эксперты в среднем прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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