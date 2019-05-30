Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 8:12

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в четверг растут на данных об изменении на прошлой неделе коммерческих запасов топлива в США после падения в предыдущий день.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 МСК подорожали на $0,26 (на 0,37%) - до $69,71 за баррель. В среду их цена опустилась на $0,66 (на 0,94%), составив на закрытие $69,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,40 (на 0,68%) - до $59,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,33 (на 0,56%) и завершила день на отметке $58,81.

С начала текущего месяца цена Brent упала примерно на 5%, WTI - на 8%.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что резервы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 5,3 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 2,7 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 2, млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США на этой неделе опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране за минувшую неделю в четверг, на день позже обычного из-за праздника. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 1,4 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 225 тыс. баррелей.

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