Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 13:44

Лондон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне противоречивых сообщений относительно того, насколько быстро Саудовская Аравия сможет восстановить утраченную добычу.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 МСК подешевели на $0,25 (на 0,39%) - до $64,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,26 (на 0,45%) - до $57,83 за баррель.

Государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco, возможно, потребуются месяцы вместо обещанных руководством компании 10 недель, чтобы полностью восстановить работу подвергшихся атаке объектов, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, компания ведет активные переговоры с подрядчиками, предлагая дополнительную оплату за запчасти и ремонтные работы, обращаясь с просьбами о немедленной помощи. В числе таких компаний - итальянская Saipem и американская Baker Hughes.

"Мы лихорадочно ищем запчасти. Картина не настолько благоприятная, как можно было бы подумать", - приводит газета слова одного источника в Саудовской Аравии.

Аналитики IHS Markit отмечают, что восстановительные работы займут от двух до девяти месяцев в зависимости от степени повреждений при условии, что у компании уже имеются в наличии все нужные запчасти.

Некоторые работы могут занять вплоть до года, поскольку для них требуется производство, доставка и установка сделанного на заказ уникального оборудования, говорят источники.

Руководители Saudi Aramco официально заявляют, что производство удастся полностью восстановить к концу этого месяца.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск. Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Служба энергетической информации

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