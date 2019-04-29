Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 8:10

Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в понедельник продолжают снижаться после падения почти на 3% в последний рабочий день прошлой недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог достигнуть договоренностей с Саудовской Аравией и другими странами по вопросу увеличении экспорта нефти. "Говорил с Саудовской Аравией и с другими (государствами - прим.ИФ) об увеличении нефтяных поставок. Мы все достигли соглашения", - написал Д.Трамп в соцсети. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

В то же время, как пишет Wall Street Journal, со ссылкой на источники, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не подтвердили факт разговора с президентом США.

На минувшей неделе Д.Трамп заявил о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подешевели на $0,4 (на 0,55%) - до $71,75 за баррель. В пятницу их цена упала на $2,2 (на 2,96%), составив на закрытие $72,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются утром на $0,34 (на 0,54%) - до $62,96 за баррель. По итогам сессии в пятницу их цена уменьшилась на $1,91 (на 2,93%) и завершила день на отметке $63,3.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

оь ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!