Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 7:22

Нью-Йорк. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижаться после сильного падения днем ранее на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск подешевели на $0,06 (на 0,09%) - до $64,49 за баррель. Во вторник их цена упала на $4,47 (на 6,48%), составив на закрытие $64,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,26 (на 0,44%) - до $59,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $3,56 (на 5,66%), закрывшись на отметке $59,34 за баррель.

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. По его словам, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на повышение товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также роста резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Служба энергетической информации

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