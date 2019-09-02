Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 8:01

Нью-Йорк. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу на информации о менее существенном, чем ожидалось, сокращении добычи Россией.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $59 за баррель, что на $0,25 (0,42%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $59,25 за баррель, опустившись на $1,24 (2,05%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) - до $55,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,61 (2,84%), до $55,1 за баррель.

В августе нефть Brent подешевела на 7,3%, WTI - на 5,9%.

Как заявил в пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Вместе с тем РФ будет стремиться к 100%-ному исполнению сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил министр.

Поскольку Россия отступает от соглашения, "вполне вероятно, что трейдеры больше не будут полностью доверять сделке ОПЕК+", отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"В то же время, стоит отметить, что месяцем ранее сокращение добычи Россией было более существенным, чем требовало соглашение", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно договоренностям ОПЕК+, Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тыс. баррелей в сутки, до 11,17 млн б/с и сохранять этот уровень в течение действия соглашения. В мае-июле из-за остановки экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба" Россия сократила добычу нефти до 11,1-11,14 млн б/с, перевыполнив сделку ОПЕК+ примерно на 30%. В августе Россия увеличила добычу нефти до 11,3 млн б/с, недовыполнив сделку на 56%.

Отсутствие продвижения переговоров США и Китая также оказывает давление на нефтяной рынок. 1 сентября вступили в силу новые пошлины на китайские товары в США и ответные сборы за ввоз в Китай американской продукции.

"Еще остававшиеся надежды на возможность быстрого заключения соглашения Вашингтоном и Пекином на данный момент полностью испарились, - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Group в Сингапуре. - Вот это отсутствие света в конце тоннеля сдерживает нефтяной рынок".

В центре внимания трейдеров также остается ситуация в США: в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан".

Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

Служба энергетической информации

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