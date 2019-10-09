Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 7:55

Нью-Йорк. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть продолжают снижение в среду в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, результаты которых могут изменить ожидания в отношении глобального спроса на энергоносители.

Новость о включении Минторгом США 28 китайских фирм в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий, негативно повлияла на настрой трейдеров.

Кроме того, во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $58 за баррель, что на $0,24 (0,41%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов упала на $0,11 (0,19%), до $58,24 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,25 (0,48%) - до $52,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,12 (0,23%), до $52,63 за баррель.

"Возросшая напряженность в отношениях США и КНР за последние часы спровоцировала выход инвесторов из рискованных активов", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Нефть дешевеет вместе с падением рынка акций и цен других активов, чувствительных к изменению перспектив глобального экономического роста, которые могут ухудшиться", - цитирует эксперта MarketWatch.

В центре внимания трейдеров также еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду министерством энергетики. Согласно оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Минэнерго США ожидает снижения цен на нефть в ближайшие месяцы. Согласно оценкам управления по энергетике Минэнерго США (EIA), опубликованным во вторник, спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в четвертом квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во втором квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

"Несмотря на недавние перебои с поставками нефти, EIA ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение цен на нефть, поскольку мировые запасы возрастут в первой половине 2020 года", - пишет ведомство.

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