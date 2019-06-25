Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 13:42

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торговой сессии во вторник, участники рынка внимательно следят за противостоянием США и Ирана.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 мск подешевели на $0,49 (0,76%) - до $64,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,35 (0,60%) - до $57,55 за баррель.

Президент Ирана Хасан Рухани на фоне недавних дополнительных санкций Вашингтона против Тегерана усомнился в уровне интеллекта американских руководителей, сообщило во вторник агентство "Тасним".

"Новые санкции против Тегерана показывают отчаяние администрации США", - отметил Рухани, подчеркнув, что санкции США в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи бесполезны, так как у него нет активов за границей.

В МИД Ирана во вторник также раскритиковали решение США ввести санкции против Хаменеи, назвав его "закрытием дороги к дипломатии" между Тегераном и Вашингтоном.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы. Он пояснил, что ограничения не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что аятолла несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Между тем помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил надежду на то, что санкции и давление помогут вернуть Иран к переговорам с Вашингтоном, сообщают западные СМИ.

"Я думаю, что именно санкции совместно с другим давлением приведут Иран к столу переговоров", - заявил Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Также он рассказал, что США рассматривают все варианты ответных действий на случай, если Иран превысит лимит на уровень обогащения урана.

Внимание трейдеров также направлено на предстоящую встречу государств ОПЕК+, намеченную на 1-2 июля.

"Рынок в основном ожидает продления сделки ОПЕК+", - пишут аналитики ING. "Это именно то, что, по словам ряда членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, необходимо рынку", - цитирует экспертов MarketWatch.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определится по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.

"Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20 - посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил Новак журналистам в понедельник.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

ор им *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!