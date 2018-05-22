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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:13 22.05.2018 - 08:13

Нью-Йорк. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Нефть продолжает дорожать во вторник после введения США новых санкций в отношении Венесуэлы, повысивших опасения, что поставки сырья из этой страны в скором времени могут сократиться.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК увеличилась на $0,21 (0,27%) - до $79,43 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,71 (0,9%) - до $79,22 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,26 (0,36%) - до $72,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,96 (1,35%) - до $72,24 за баррель, максимума с 26 ноября 2014 года.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост государства. Власти США посчитали, что выборы в Венесуэле не были "ни свободными, ни справедливыми".

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении запрета для граждан США на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний.

Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к углублению проблем в этой отрасли и сокращению поставок нефти из страны.

"США уже ввели ряд санкций в отношении Венесуэлы, однако санкции для нефтяного сектора станут последним гвоздем в гробу этой отрасли", - цитирует MarketWatch аналитика Mizuho Роберта Ягера.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в понедельник назвал вероятное падение добычи нефти в Венесуэле одним из главных рисков для рынка в ближайшие месяцы.

Добыча нефти в Венесуэле может опуститься ниже 1 млн баррелей в сутки (б/с) в ближайшие месяцы по сравнению с апрельским уровнем в 1,5 млн б/с, прогнозируют эксперты Barclays.

Тем временем, данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы в среду, могут оказать на снижение запасов по итогам прошлой недели.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем оценивают недельное сокращение запасов нефти в США в 2 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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