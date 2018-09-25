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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:26 25.09.2018 - 17:26

Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок продолжают рост в ходе торгов во вторник, несмотря на очередные заявления президента США Дональда Трампа о нефтяном рынке и роли ОПЕК.

Brent держится выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки на нефти на мировой рынок из-за санкций США.

Ноябрьский фьючерс на Brent к 18:18 мск поднялся на $1,05 (+1,29%), до $82,25 за баррель. Ранее в ходе торгов котировка достигала $82,55 за баррель.

WTI с поставкой в ноябре подорожала на $0,28 (0,39%), до $72,36 за баррель.

"ОПЕК и ее страны, как обычно, обдирают остальной мир до нитки. Мне это не нравится, и никому такое нравится не должно", - заявил президент США Дональд Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что США не намерены мириться с таким положением вещей.

На прошлой неделе Д.Трамп требовал от ОПЕК немедленных действий, направленных на снижение нефтяных цен, однако картель воздержался от подобных сигналов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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