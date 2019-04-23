Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 7:26

Токио. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник после скачка в понедельник, вызванного ужесточением американских санкций против Ирана.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК подорожали на $0,27 (0,36%) - до $74,31 за баррель, рекордного уровня с октября 2018 года. На торгах в понедельник их цена повысилась на $2,07 (2,88%) и составляла на закрытие $74,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,5%) - до $65,88 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,7 (2,66%), до $65,70 за баррель.

В понедельник обе марки завершили торги на максимальных отметках с октября прошлого года на новости, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. При этом Греция, Италия и Тайвань уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Саудовская Аравия и ОАЭ выступили с заявлением, в котором выразили готовность обеспечить адекватные поставки нефти. По словам источников агентства Bloomberg, эти две страны могут в относительно короткие сроки увеличить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

"Цены на нефть быстро скорректировались на опасениях немедленных перебоев с поставками, оказавших еще большее давление на рынок, - говорит глава отдела трейдинга и рыночной стратегии в SPI Asset Management Стивен Иннз. - Как следствие, перспективы роста цен на Brent до $80 за баррель, еще пару дней казавшиеся крайне маловероятными, теперь стоит рассматривать серьезно".

Йй аш де

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