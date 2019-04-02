Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 7:55

Токио. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов во вторник после резкого скачка накануне, вызванного новыми сигналами сокращения добычи в ОПЕК.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск подорожали на $0,15 (0,22%) - до $69,16 за баррель. На торгах в понедельник их цена подскочила на $1,43 (2,12%) и составляла на закрытие $69,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,18 (0,29%) - до $61,77 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,45 (2,41%), до $61,59 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос чиновников и аналитиков, а также анализ данных о танкерных перевозках нефти, добыча нефти в ОПЕК в марте сократилась на 295 тыс. баррелей в сутки, до 30,385 млн б/с.

Саудовская Аравия, крупнейший нефтепроизводитель в ОПЕК, снизила свою добычу до 9,82 млн б/с, минимума за четыре года.

"Саудовская Аравия подтверждает свои слова делом и месяц за месяцем сокращает добычу, тем самым стимулируя остальные страны ОПЕК к выполнению договоренностей", - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.

По словам эксперта, ключевыми факторами для нефтяного рынка в ближайшей перспективе станет вопрос продления соглашения об ограничении нефтедобычи в ОПЕК+, а также американские санкции против Ирана и возможность других стран закупать иранскую нефть.

Служба энергетической информации

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